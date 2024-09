Caixinha vê empate positivo contra o Inter e ressalta luta do Bragantino

O RB Bragantino empatou em 2 a 2 com o Internacional nesta quarta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta chegou a liderar a partida por 2 a 1, mas cedeu o empate. Entretanto, o técnico Pedro Caixinha acredita que o ponto conquistado foi positivo, devido às circunstâncias do duelo.

"Indiscutivelmente o Inter foi melhor que nós. É uma equipe que tem mais confiança e que nos últimos jogos vem vindo bem. Para mim é um ponto ganho, até porque o adversário teve oportunidades melhores. Podíamos ter pressionado e criado mais. Não tivemos ao longo do jogo a paciência para guardar espaço, principalmente no primeiro gol deles. Depois de ficarmos na frente, não tempo o suficiente para criar confiança, pois empataram logo depois", analisou o treinador.