Ala da Seleção, Felipe Valério analisa possíveis adversários nas quartas da Copa do Mundo de futsal

Com a vaga já garantida nas quartas de final da Copa do Mundo de futsal, a Seleção Brasileira ainda espera por seu adversário, que sairá do confronto entre Marrocos e Irã. Ala do Brasil, Felipe Valério avaliou as duas seleções.

"Marrocos consegue unir o talento individual com um forte jogo coletivo. Eles são rápidos, movimentam-se bem e têm uma boa construção de jogadas. É uma seleção muito rápida e muito difícil", disse.

"O Irã tem grandes jogadores, é fisicamente forte e possui um bom conjunto técnico. As duas seleções são similares em muitos aspectos, o que torna esse confronto ainda mais equilibrado", acrescentou.