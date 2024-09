Luciano completa 250 jogos pelo São Paulo e é homenageado antes de partida contra o Internacional

O atacante Luciano completa uma marca mais do que especial neste domingo. Titular do São Paulo no jogo diante do Internacional, no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador alcançou 250 partidas disputadas pelo clube tricolor.

Antes da bola rolar, o atleta recebeu uma camisa especial e posou ao lado do elenco. Alguns membros da diretoria do São Paulo, como o presidente Julio Casares, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, o diretor-executivo, Rui Costa, e o direto adjunto, Fernando Bracalle, também tiraram fotos com Luciano.