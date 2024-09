Varini valoriza vitória do Athletico-PR sobre o Racing, mas garante: "Poderíamos ter feito mais um gol"

O Athletico-PR largou na frente nas quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Racing, da Argentina, por 1 a 0, na Ligga Arena. Após o duelo desta quinta-feira, o treinador Martín Varini valorizou o resultado, mas garantiu que o Furacão poderia ter aberto uma vantagem maior no duelo.

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil, contra um rival grande de seu país, com jogadores de muita qualidade. Era importante ganhar. No mata-mata, cada situação pode fazer a chave virar para um lado ou para o outro. Ficamos com a sensação de que poderíamos ter feito mais um gol. Mas sabemos que, independentemente de qual fosse o placar aqui, tudo vai se definir lá em Buenos Aires", disse.

"No futebol, às vezes, coloca-se muita responsabilidade no treinador. O treinador trabalha durante a semana, mas não consegue controlar tudo. Muitas vezes o jogo foge do que tinha sido planejado. Não foi nosso melhor jogo com a bola, mas não foi por um planejamento, nem por nossa vontade. Temos que estar preparados para que, quando o time não estiver tão bem com a bola, a gente consiga competir. Vínhamos de jogos jogando muito bem, mas não conseguimos ganhar. Hoje não fizemos um bom jogo com a bola e ganhamos", acrescentou.