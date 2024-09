Zubeldía não se surpreende com domínio do Botafogo: "É Copa, se sofre"

Luis Zubeldía minimizou o amplo domínio do Botafogo no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Passado o empate sem gols, o treinador do São Paulo preferiu parabenizar seus atletas por terem conseguido sair de campo sem serem vazados.

"Primeiro tempo nos custou ter a bola com a pressão deles. Um pouco também por causa do campo, e essa adaptação aconteceu mais no segundo tempo. Deixamos quatro jogadores folgados no ataque. Quando recebiam a jogada, pegavam a gente de frente com espaços, não conseguíamos segurar bem. Eles têm jogadores que podem gerar individualmente situações. É Copa, se sofre, mas como fizemos um primeiro tempo, com muita atitude, muita entrega, felicito o time, apesar de que não fizemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo foi totalmente distinto, estivemos melhores ordenados e a partir daí, depois com as mudanças, tivemos situações", comentou Zubedía.

Somente no primeiro tempo, o Botafogo teve 11 finalizações, contra apenas uma do São Paulo. Pelo menos duas grandes chances de gol foram criadas pelos donos da casa. O fato de o Tricolor ter ido para o vestiário com o empate em 0 a 0 pôde ser considerado um "milagre". Já na etapa complementar, a equipe comandada por Luis Zubeldía melhorou e até teve uma clara oportunidade com Calleri, que recebeu cruzamento na medida de Michel Araújo e, cara a cara com o goleiro John, bateu por cima do travessão.