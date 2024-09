Jair Ventura sobre provocação do Corinthians: 'Quem dança é quem ganha'

A classificação do Corinthians sobre o Juventude na Copa do Brasil foi marcada por uma polêmica. Emiliano Díaz, filho e auxiliar técnico de Ramón Díaz, dançou após o terceiro gol do Alvinegro, repetindo o ato do treinador adversário Jair Ventura no duelo de ida entre as equipes. Os jogadores do Timão também comemoraram a vitória dançando.

Após o jogo, Jair Ventura foi questionado sobre a provocação corintiana na Neo Química Arena. O comandante do Juventude não se prolongou na resposta.

"Quem dança é quem ganha o jogo, e eles ganharam. Parabéns ao Corinthians", disse.