Santos anuncia contratação da argentina Yamila Rodríguez, ex-Palmeiras.

O Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação da atacante Yamila Rodríguez para a equipe feminina. O contrato entre as partes é válido apenas até o final deste ano.

A argentina estava no Palmeiras e teve a rescisão de seu contrato publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última terça-feira. Yamila se mostrou ansiosa para estrear com a camisa do Santos.

"Estou muito feliz. Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade e também ao Clube, que conta comigo nesse momento. Vou trabalhar muito para somar, principalmente na Copa Libertadores, que conheço muito bem", disse.