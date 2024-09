Santos vence Água Santa em jogo-treino no CT com gol de reforço

O Santos venceu o Água Santa por 3 a 0, em jogo-treino realizado nesta terça-feira (10), no CT Rei Pelé. Recém-contratado, o atacante gambiano Yusupha Njie marcou um dos gols da vitória. O zagueiro João Basso e o volante Vinicius Balieiro completaram o triunfo santista.

O confronto foi dividido em dois tempos de 30 minutos. O técnico Fábio Carille mandou a campo a seguinte escalação: Diógenes (Renan); Rodrigo Ferreira, Alison, Basso e Souza; Sandry, Patrick e Billy Arce; Yusupha Njie, Otero (Vinícius Balieiro) e Julio Furch (Andrey).

A escalação foi composta por jogadores que não vêm atuando com frequência. Também no CT Rei Pelé, os atletas que não atuaram contra o Água Santa realizaram atividade técnica no período da manhã e exercício tático à tarde.