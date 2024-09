Mbappé comenta retorno ao estádio do PSG: "Não espero muito da recepção"

França e Itália se enfrentam nesta sexta-feira, às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada do Grupo B da Liga das Nações. O jogo terá um significado especial para Kylian Mbappé, já que marcará seu retorno ao estádio do Paris Saint-Germain.

Mbappé defendeu o PSG por sete anos, mas ao fim de seu contrato, em junho deste ano, optou por não renovar. Seu destino para esta temporada acabou sendo o Real Madrid.

"O estádio é especial. Passei muitos anos aqui e tenho muitas lembranças. É o estádio que melhor conheço na minha carreira até este momento. Só tenho boas lembranças da minha família, dos jogadores. Não espero muito da recepção de amanhã. O mais importante é vencer e começar bem a Liga das Nações", disse o atacante.