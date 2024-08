VP executivo internacional da NFL dá detalhes sobre jogo em São Paulo e fala sobre futuro da liga no país

No dia 6 de setembro, sexta-feira, acontecerá o primeiro jogo da NFL, a liga de futebol americano, em território brasileiro. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers vão se enfrentar na Neo Química Arena, às 21h15 (de Brasília), em Itaquera. Peter O'Reilly, vice-presidente executivo internacional de eventos da liga e negócios dos clubes da NFL, celebrou a realização do jogo no país.

De acordo com o executivo, o Brasil "merecia" receber um jogo da NFL, por possuir a terceira maior base de fãs da liga no mundo, com aproximadamente 36 milhões de pessoas, ficando atrás apenas dos EUA e do México. Ele não garantiu que mais jogos irão acontecer no Brasil no futuro, mas disse que a ideia é de um "comprometimento a longo prazo" com o país.

Peter ainda contou que a receptividade do público brasileiro e dos meios de comunicação "superou as expectativas". Os ingressos para a partida na Neo Química Arena esgotaram em poucas horas.