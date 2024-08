Gaviões da Fiel se posiciona contra o impeachment de Augusto Melo e cobra jogadores: "É hora de reagirem"

Na última segunda-feira, um grupo de mais de 50 conselheiros protocolou um pedido de impeachment do presidente Augusto Melo para o Conselho Deliberativo.

O documento, de autoria do "Movimento Reconstrução SCCP", faz crescer a pressão em cima do mandatário do clube, que no último dia 12 teve caso levado à Comissão de Ética para processo de apuração, também sob risco de sugestão de impeachment.

Dentro de campo, o Corinthians visita o Juventude nesta quinta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Alfredo Jaconi às 20 horas (de Brasília). Depois, na tarde de domingo, que coincide com o aniversário do clube, o time recebe o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.