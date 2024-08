Ex-Botafogo, Hernández revela mensagem de Izquierdo antes de duelo com São Paulo: "Partida da minha vida"

Além disso, o meia também ressaltou a importância de Juan no início de sua carreira, em especial quando estava subindo para o profissional.

"Hoje, você me deixa um vazio muito grande, só eu, você e minha família sabemos o que você foi para mim naquela época em que eu estava subindo para jogar no time principal. Quando eu estava dando meus primeiros passos, você me agarrou, me colocou debaixo do braço e me guiou, me deu força, me incentivou, confiou em mim, mas, acima de tudo, nunca deixou aquele garoto com quem você se sentia tão identificado cair. Hoje tenho que me despedir de uma pessoa que não sei se existem muitas neste esporte, hoje me despeço de você com lágrimas nos olhos e um coração partido", relata.