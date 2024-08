São Paulo não ganha do Atlético-MG desde 2020; relembre última vitória

Em grande fase na temporada, o São Paulo recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, no Morumbis, para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O adversário, no entanto, é a "pedra no sapato" do Tricolor nos últimos anos.

O São Paulo não sabe o que é comemorar uma vitória contra o Atlético-MG desde 2020. No dia 16 de dezembro daquele ano, o Tricolor venceu o Galo por 3 a 0, no Morumbis, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do triunfo paulista foram anotados por Igor Gomes, Gabriel Sara e Toró.

A vitória contra o Atlético-MG foi importante para o São Paulo naquele momento do Brasileiro. O Tricolor era líder com quatro pontos de vantagem para a equipe mineira. Com o triunfo, o time paulista se manteve na liderança e foi a 53 unidades.