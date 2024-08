Quadra Guga Kuerten é destaque em novo jogo oficial da ATP e WTA

A Quadra Guga Kuerten, palco de emocionantes disputas entre os melhores tenistas do mundo e ícone do Rio Open, foi fielmente recriada no novo jogo oficial da ATP e WTA, de nome 'Tiebreak', que foi lançado recentemente.

Desenvolvido pela NACON em colaboração com a ATP e a WTA, o game promete ser a simulação mais realista do mundo do tênis já lançada, com mais de 90 torneios e 120 jogadores licenciados, incluindo lendas do esporte como Roger Federer, Rafael Nadal e Maria Sharapova.

O jogo Tiebreak oferece uma experiência imersiva e autêntica, permitindo que os jogadores participem de torneios emblemáticos como o Rio Open - que há mais de uma década faz parte do circuito mundial -, Masters 1000 e o Finals. A inclusão da Quadra Guga Kuerten é um reconhecimento da importância do Rio Open no circuito mundial, reforçando o prestígio do torneio brasileiro.