Botafogo domina mais da metade da seleção da 23ª rodada do Brasileirão

Você votou e escolheu a #SelecaoDoTorcedorBR24 da rodada 23 do @brasileirao! Se liga nos craques que foram eleitos! pic.twitter.com/DQ3bmgL46F

? Brasileirão Betano (@Brasileirao) August 20, 2024

Já o Corinthians contou com mais uma boa atuação do goleiro Hugo Souza para garantir o empate sem gols com Fluminense, no último sábado, no Maracanã. O arqueiro segue se destacando na meta do Timão e foi selecionado para o time ideal da rodada.

O Fortaleza, vice-líder do campeonato, venceu o Bragantino, por 2 a 1, também no sábado, no Nabi Abi Chedid. O zagueiro Titi e o volante Zé Welison entraram na seleção. O meia Nenê (Juventude) e o atacante Thaciano (Bahia) completam a escalação.

Confira a seleção completa da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.