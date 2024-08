Em estreia oficial de Thiago Motta, Juventus vence Como na primeira rodada do Italiano

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Italiano e estreia oficial de Thiago Motta sob o comando da "Vecchia Signora", a Juventus recebeu o Como no Juventus Stadium e venceu por 3 a 0. Samuel Mbangula, Timothy Weah e Andrea Cambiaso balançaram as redes para a equipe da casa.

Com a vitória, a Juventus chegou aos três pontos, na segunda colocação da competição, atrás apenas da Atalanta por critérios de desempate. Já o Como permaneceu com nenhum ponto somado, na 17ª posição.

A Juventus volta aos gramados na próxima segunda-feira (26), às 15h45 (de Brasília) quando visita o Hellas Verona, no Estádio Marcantonio Bentegodi. No mesmo dia, às 13h30, o Como enfrenta o Cagliari, na Sardegna Arena. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada do Campeonato Italiano.