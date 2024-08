Botafogo é punido pelo STJD por episódio com bonecos enforcados antes de jogo contra o Palmeiras

O Botafogo foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta segunda-feira, pelo episódio em que torcedores do time carioca penduraram bonecos enforcados da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, antes do jogo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, no dia 17 de julho.

O time carioca foi julgado pela Primeira Comissão Disciplinar e recebeu uma multa de R$ 80 mil.

Os bonecos enforcados com os rostos de Leila e Ednaldo foram pendurados por torcedores não identificados em frente ao Setor Sul do Nilton Santos, local destinado para a torcida visitante. Os bonecos foram retirados do local cerca de três horas antes do início do jogo.