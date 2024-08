No hospital, Patryck agradece mensagens de apoio e manda recado: "Estou bem"

O lateral esquerdo seguirá sendo observado, sob a supervisão dos profissionais do hospital e também do Departamento Médico do São Paulo, conforme foi informado pelo próprio clube.

Vale lembrar que Patryck havia entrado no jogo logo nos primeiros minutos após Ferreirinha sentir um incômodo na região lateral da coxa esquerda. O jovem assumiu a lateral esquerda, enquanto Michel Araújo foi adiantado para atuar no setor ofensivo.

Patryck é considerado substituto direto de Welington na lateral esquerda do São Paulo, mas neste domingo o técnico Luis Zubeldía optou por improvisar Michel Araújo no setor, uma vez que estava atuando com três zagueiros e poderia utilizar um atleta mais ofensivo para exercer a função de ala.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Nacional, do Uruguai, pela Copa Libertadores. Resta saber se Patryck reunirá condições de jogo para ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía.