Caio Bonfim e Viviane terminam em sétimo e ficam fora do pódio no revezamento de marcha atlética

A atleta se manteve no pelotão da frente durante a segunda perna, mas se afastou dos líderes na reta final e caiu para o oitavo lugar. Ela finalizou sua volta em 43:05 e entregou novamente para Caio, que retornou à disputa.

Caio aumentou o ritmo e aproveitou as punições dos concorrentes para, novamente, ganhar posições para o Brasil. O marchador, porém, seguia a pouco mais de um minuto dos líderes. Ele entregou o bastão para Viviane Lyra na quinta posição da prova, em 39:33, a 43 segundos do pódio.

A brasileira, então, deu início à última perna da maratona. Ela perdeu dois postos, foi para a sétima posição e cruzou a linha de chegada com o tempo de 47:57.

O Brasil buscava a segunda medalha na marcha atlética só nesta edição das Olimpíadas. Na semana passada, Caio fez história na marcha 20k masculina e conquistou uma prata inédita para o país na modalidade. Já Viviane ficou na 18ª posição na prova feminina.

Eles, assim, encerram sua participação nos Jogos de Paris. E de forma história. Com o melhor resultado do Brasil em toda a história da marcha atlética, Caio Bonfim, atual terceiro colocado do ranking mundial, foi responsável por uma das 13 medalhas conquistadas pelo país no torneio, até aqui.