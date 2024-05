Sem JP Chermont, trio do Santos acirra disputa por titularidade na lateral direita

O Santos perderá um de seus principais jogadores para o duelo contra o Botafogo-SP, na próxima segunda-feira (03). O lateral direito JP Chermont, que tem se destacado com a camisa do Peixe, foi convocado para um período de treinos com a Seleção Brasileira sub-20.

O jovem defensor se apresentará na segunda-feira - mesmo dia do confronto diante da equipe de Ribeirão Preto - e ficará na concentração da Amarelinha até o dia 11, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. JP, assim, também será desfalque no jogo contra o Novorizontino, marcado para o dia 7 de junho.

Com a ausência de Chermont nestes dois jogos, uma disputa pela titularidade na lateral direita está em aberto no Peixe. Hayner, Aderlan e Rodrigo Ferreira aparecem como opções para o técnico Fábio Carille na posição.