Willian iguala número de gols de rivais e acirra briga por vaga como titular no ataque do Santos

A vaga de centroavante do Santos já passou pelas mãos de todos. No começo do ano, o titular era Julio Furch. O argentino disputou 15 partidas, sendo oito como titular, mas está entregue ao Departamento Médico devido a uma pubalgia.

Assim, quem passou a ganhar espaço foi Morelos. O colombiano, contudo, ainda não conseguiu corresponder às expectativas. Ele entrou em campo em 16 oportunidades, sendo oito como titular.

Com o baixo rendimento do ex-Rangers, portanto, Willian está conquistando terreno no Santos. Ele foi acionado em 15 compromissos até o momento, sendo sete como titular.

O próximo jogo do Peixe será apenas na segunda-feira, contra o Botafogo-SP, no Estádio do Café, em Londrina (PR), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília).