'Gol de juiz' que decidiu clássico fez árbitro pensar em largar carreira

O gol polêmico

O Santos vencia o Palmeiras por 2 a 1 até os minutos finais da partida. O clássico, disputado em 9 de outubro de 1983, no Morumbi, não tinha grandes consequências para o futuro do Campeonato Paulista e dificilmente seria um jogo histórico. Isso mudou após um escanteio para o Alviverde aos 45 minutos do segundo tempo.

Jogadores do Palmeiras comemoram o gol com desvio em José de Assis Aragão Imagem: Jorge Araújo/Folhapress

Aragão desviou chute de Jorginho que ia para fora e empatou o jogo. Pela regra do jogo — alterada em 2019 — não havia como anular o gol mesmo com toque da bola no árbitro. O clássico terminou empatado em 2 a 2, resultado celebrado por palmeirenses pelo contexto do jogo.

Último lance, saí para fora do campo para ver se alguém faz falta no goleiro, alguma coisa. De repente a bola foi cruzada, rebatida para fora da área José de Assis Aragão ao 'História da Bola'