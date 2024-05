Sul-Americana: Fortaleza bate Trinidense e confirma vaga direta nas oitavas

Nesta quarta-feira (29), na Arena Castelão, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fortaleze venceu o Sportivo Trinidense (PAR) por 2 a 1.

O que aconteceu

Pochettino e Lucero colocaram o Fortaleza em boa vantagem ainda no primeiro tempo. No apagar das luzes, Tomas Rayer descontou para os paraguaios.

O Leão do Pici terminou a fase de grupos como líder do Grupo D, somando 13 pontos, seguido pelo Boca Juniors, com 11. O Sportivo Trinidense, por sua vez, diante do revés, finalizou sua participação no torneio na lanterna com apenas três unidades.