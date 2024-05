Sul-Americana: Classificado aos playoffs, Cuiabá vence Lanús na Argentina

Nesta quarta-feira (29), no Estádio Ciudad de Lanús, o Cuiabá visitou o Lanús e triunfou por 1 a 0, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O que aconteceu

Isidro Pitta marcou o único gol da partida, aos seis minutos do segundo tempo. Ele aproveitou um longo passe de Denilson, desde o campo de defesa e, na cara do gol, bateu por cima do goleiro, no ângulo, para marcar.

O Cuiabá encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B com 12 pontos e enfrenta, portanto, um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores nos playoffs. Já o Lanús, líder com 13 unidades, avançou diretamente às oitavas de final.