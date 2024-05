Treinador da Espanha divulga lista de convocados para a Eurocopa de 2024

O treinador Luis de la Fuente anunciou nesta segunda-feira a lista com os jogadores que defenderão a Espanha na Eurocopa de 2024, marcada para iniciar no dia 14 de junho. 29 atletas foram convocados, portanto três serão cortados após os amistosos diante de Andorra e Irlanda do Norte, que acontecem poucos dias antes da competição continental.

A lista conta com alguns dos principais nomes do Barcelona, como: o zagueiro Pau Cubarsí, os meio-campistas Farmín López e Pedri e os atacantes Ferran Torres e Lamine Yamal. O Real Madrid terá três representantes: o zagueiro Nacho Fernández, o lateral-direito Carvajal e o atacante Joselu.

Ao lado do Barcelona, a Real Sociedad é o clube que mais cederá atletas para a seleção espanhola, com cinco nomes, são eles: o goleiro Remiro, o zagueiro Le Normand, os meio-campistas Zybumendi e Mikel Merino e o atacante Oyarzabal.