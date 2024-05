Santos observa mercado de goleiros e coloca Grohe na mira após lesão de João Paulo

O Santos está de olho no mercado para reforçar a sua meta após a lesão de João Paulo. Um dos principais alvos da diretoria no momento é Marcelo Grohe.

O goleiro não seguirá no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O seu contrato se encerra no dia 30 de junho. A partir de então, ele está livre para assinar com qualquer outro clube.

A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem.