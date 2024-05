Santos: João Paulo tem cirurgia bem-sucedida e deve ter alta nesta segunda

A lesão de João Paulo ocorreu no primeiro tempo do duelo entre Santos e América-MG, na última sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com revés do Peixe por 2 a 1.

O lance da lesão gerou muita polêmica. Pituca recuou para João Paulo, que foi pressionado, mas driblou Renato Marques. O goleiro, porém, sentiu o tornozelo esquerdo e não conseguiu seguir na jogada. O atacante do Coelho tomou a bola e mandou para o gol. Imediatamente, os santistas partiram para cima do rival, cobrando a falta de fair play.

Sem poder contar com João Paulo, o Santos só volta a campo na segunda-feira (3). A partida será diante do Botafogo-SP, no Estádio do Café, em Londrina, pela Série B.