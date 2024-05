Ídolo do Corinthians, Marcelinho fala sobre saída de Cássio: "Não adianta ficar onde não se sente bem"

Nesta sexta-feira, o Corinthians irá promover um jogo beneficente com lendas do clube na Fazendinha com o intuito de arrecadar fundos para os afetados da tragédia no Rio Grande do Sul. Presente no evento, Marcelinho Carioca, um dos ídolos do Timão, concedeu entrevista exclusiva à TV Gazeta e falou sobre a saída de Cássio.

O goleiro se despediu do clube na semana passada e acertou com o Cruzeiro. Ele disse acreditar no fim de seu ciclo e decidiu mudar de ares.

Marcelinho exaltou a trajetória do arqueiro pelo Corinthians, mas respeitou a decisão de Cássio e disse que o jogador não devia ficar onde não se sentia bem.