VaideBet pede esclarecimentos ao Corinthians e nega contato com laranja

A Vai de Bet, patrocinadora máster do Corinthians, monitora as notícias sobre a intermediação do acordo e nega qualquer contato com terceiros.

O que aconteceu

A VaideBet está incomodada com a polêmica envolvendo o comissionamento do contrato do máster do Corinthians. A empresa não descarta a rescisão do vínculo válido até o fim de 2026.

A VaideBet afirma que só tratou com um intermediário (a empresa Rede Social Media Design) e nunca com a Neoway, empresa de fachada que tem Edna Oliveira dos Santos como proprietária. A mulher utilizada como laranja para uma transferência de R$ 1 milhão mora em uma comunidade de Peruibe, litoral de São Paulo.