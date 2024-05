Neoway real sofre prejuízo após fake aparecer em polêmica com Corinthians

O curioso é que a Neoway tem entre seus serviços justamente prevenir fraudes com empresas de fachada. A utilização do nome de firmas reais é comum em esquemas de corrupção.

A Neoway é uma empresa de tecnologia e análise de dados há 15 anos no mercado, com sede em São Paulo e Florianópolis e mais de 500 funcionários. Em 2021 foi adquirida pela B3. São mais de 1100 clientes corporativos, mais de 20 indústrias diferentes: financeiro, seguro, saúde, automativo, entre outros. Dentro da solução de análise de dados, algumas são de prevenção de fraude para identificar empresas de fachada. São montadas em CPF aleatório, sem estrutura nenhuma e pegam nome emprestado de empresa maior. Se fazem passar desapercebido ou passam golpes. É irônico a Neoway ter sido escolhido para isso pois é o que tentamos evitar [risos]

Rodrigo Barcia, presidente da Neoway

A Neoway Soluções, empresa de fachada, recebeu R$ 1,042 milhão. A firma tem Edna Oliveira dos Santos como proprietária, uma mulher que sobrevive com o Bolsa Família na cidade de Peruibe, litoral de São Paulo.

O pagamento de comissão de R$ 25,2 milhões à empresa Rede Social Media Design é a origem da desconfiança. O valor foi combinado pela intermediação dos R$ 730 milhões do patrocínio master da Vai de Bet no Corinthians.

A Rede Social Media Design pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que trabalhou na campanha do presidente Augusto Melo. Cassundé é parceiro do diretor de marketing do Corinthians, Sergio Moura. Sergio pediu licença do cargo.