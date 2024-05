Corinthians muda postura sobre Gabigol e não se assusta com concorrência

O Corinthians tem interesse em Gabigol, mas a postura do clube é bem diferente em relação ao início da temporada.

Paciência e possibilidade

Antes prioridade, Gabriel agora é apenas uma possibilidade no Timão. O atacante era visto como sonho de consumo pela gestão de Augusto Melo no começo do ano, mas as tratativas não avançaram e ele continuou no Flamengo.

Não há negociação em andamento. O nome de Gabigol voltou a ser especulado no clube do Parque São Jorge após ele ter sido fotografado com a camisa do Alvinegro paulista. O episódio gerou atrito interno no Flamengo, e o jogador perdeu a camisa 10 como punição.