Elenco do Corinthians ganha folga após vitória e classificação na Copa do Brasil

O elenco do Corinthians ganhou folga nesta quinta-feira (23), um dia após a vitória e classificação diante do América-RN, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Timão fez 4 a 2 no placar agregado e despachou a equipe potiguar da competição. Os duelos pelas oitavas de final ainda serão definidos através de um sorteio, em data a ser divulgada pela CBF.

Após o descanso, o grupo alvinegro retoma as atividades na sexta-feira, no período da tarde. O próximo jogo do time é contra o Racing-URU, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida está agendada para terça-feira que vem (28), em Itaquera, a partir das 19h (de Brasília).