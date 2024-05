Santos autorizou convocação de trio e ficará sem JP Chermont em dois jogos da Série B

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Santos foi consultado pela CBF antes da convocação. A diretoria decidiu liberar o trio.

Os 23 jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes passarão por um período de treinamento na Granja Comary. As atividades servem de preparação para a disputa do Sul-Americano sub-20, em janeiro, no Peru. O torneio classifica quatro equipes para a Copa do Mundo da categoria, que será no Chile.

JP Chermont vem sendo um dos grandes nomes do Santos na Série B. Neste domingo, o lateral direito brilhou com três assistências na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, na Vila Belmiro. Ele deixou o campo ovacionado pela torcida.

"Foi uma grande surpresa contra o Palmeiras, na final do Paulista. Depois dali, tenho toda a tranquilidade de colocar ele em campo. É jovem, não pode atrapalhar a cabeça, mas tem o potencial muito grande. Disparado o melhor jogo dele hoje. Mas aquele contra o Palmeiras me deu total tranquilidade", disse o técnico Fábio Carille.

JP Chermont soma 11 compromissos no profissional do Santos, com um gol e três assistências. Ele briga por posição com Aderlan, Hayner e Rodrigo Ferreira.