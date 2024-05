Santos: veja como foi reunião entre diretoria e WTorre por novo estádio

O Santos realizou uma nova reunião com a WTorre para alinhar detalhes da construção do novo estádio do Peixe. O encontro foi realizado na Vila Belmiro.

Participaram membros do Comitê de Gestão, da Mesa do Conselho Deliberativo do Santos e os representantes da WTorre, além do escritório Bicalho Navarro Advogados, que assessora juridicamente o Alvinegro Praiano.

O encontro durou mais de três horas, definindo novas etapas para viabilização da parceria.