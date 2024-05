Ederson pode deixar o Manchester City ao final da temporada

Inclusive, a primeira lesão tirou Ederson dos amistosos do Brasil contra Inglaterra e Espanha, enquanto a segunda causou o corte do arqueiro da Copa América, que começa em junho. Para seu lugar, o técnico Dorival Júnior convocou Rafael, do São Paulo.

Com as contusões do brasileiro, o goleiro Ortega tem aproveitado muito bem as oportunidades recebidas por Pep Guardiola. No jogo contra o Tottenham, ele salvou sua equipe após defender uma bola na qual ficou cara a cara com Son. O gol empataria a partida, e o Arsenal se manteria líder do Campeonato Inglês.

Ederson ficará de fora do último compromisso do Manchester City na temporada. O clube comandado por Guardiola enfrenta o Manchester United no próximo sábado, às 11h (de Brasília), pela final da Copa da Inglaterra.