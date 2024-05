Convocado por Dorival, Rafael recebe visita de seu pai em treino do São Paulo

Nesta segunda-feira, o goleiro Rafael recebeu a visita de seu pai, Eloizio Monteiro, durante o treinamento do São Paulo. O camisa 23 do Tricolor foi convocado por Dorival Júnior para Seleção Brasileira a vaga de Ederson, que sofreu fratura no rosto em jogo do Manchester City. Em boa fase, o atleta ressaltou a importância da sua família na sua trajetória.

"Na verdade, sem a minha família e sem o apoio deles nada seria possível. Já contei outras vezes que quando tinha 15 anos eu quis desistir de tudo, e se não fosse meu pai e minha mãe me apoiando, me incentivando, eu não estaria aqui hoje. Então, eu agradeço", disse o goleiro em entrevista à SPFC Play.

O pai do jogador relembrou o momento em que recebeu a notícia. "Foi maravilhoso, a gente nem estava esperando, sabia que era o último dia para sair a convocação. Aí o telefone toca, Fábio de Melo vem contando para a gente e foi novidade pra gente. Estávamos conversando em família, batendo papo. A gente não estava nem imaginando, nem lembrando mais disso. Foi maravilhoso, aí nós fizemos a festa."