Alemão: Leverkusen é campeão invicto, e Bayern é goleado na última rodada

Neste sábado (18), pela última rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen recebeu o Augsburg na BayArena e venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Boniface e Robert Andrich, enquanto Mert Komur diminuiu.

Com mais um resultado positivo, a equipe comandada por Xabi Alonso fez história e conquistou a competição de forma invicta, com incríveis 28 triunfos e seis empates, somando assim 90 pontos. Vale ressaltar que o time ainda não perdeu na temporada. O time, além de ter conquistado o campeonato de pontos corridos e a Copa da Alemanha, está na final da Europa League. Já o Augsburg terminou em 11º, com 39 pontos conquistados.

O próximo jogo do Leverkusen será na próxima quarta-feira, contra a Atalanta, pela final da Europa League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Aviva Stadium, na Irlanda.