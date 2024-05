Adeus, Gigante: relembre estatísticas e momentos marcantes de Cássio pelo Corinthians

Ganhando cada vez mais confiança, o goleiro viria a ser um dos grandes nomes do título inédito da América. O atleta fez uma defesa milagrosa no jogo de volta das quartas de final do torneio, diante do Vasco, que terminou com vitória corintiana por 1 a 0. O camisa 12, que até então era o 24, buscou, no cantinho, o chute de Diego Souza, que poderia ter mudado o rumo desta história.

Meses depois, Cássio voltou a brilhar, desta vez no Japão, na final do Mundial do Clubes contra o Chelsea. O goleiro voltou a operar milagres na decisão, vencida por 1 a 0 pelo Timão, com gol de Guerrero.

Cássio foi o grande herói do título mundial do Corinthians em 2012

O Gigante viveu momentos um pouco mais conturbados no time do Parque São Jorge, como em 2016, quando teve a titularidade ameaçada por Walter. Naquele mesmo ano, o arqueiro quase deu adeus ao Corinthians e se transferiu para o futebol turco, mas acabou ficando.

As boas atuações de Cássio no clube paulista renderam a convocação para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Ele foi o terceiro goleiro do Brasil, que era dirigido por Tite e caiu nas quartas de final do torneio ao perder para a Bélgica.

O último título do atleta aconteceu faz tempo, em 2019: o Paulista daquele ano. Mesmo em meio às más campanhas do Corinthians nos últimos anos, Cássio conseguiu protagonizar momentos heroicos, como em 2022, quando pegou dois pênaltis diante do Boca Juniors, na Bombonera, e classificou o Timão de Vítor Pereira para as quartas de final da Libertadores.