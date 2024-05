Pituca valoriza atuação do Santos contra a Ponte Preta: "Grande vitória"

O Santos venceu a Ponte Preta por 2 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Diego Pituca destacou a importância do resultado, ainda mais após a derrota para o Amazonas, no último sábado.

"Importante vencer, pegamos uma grande equipe, impomos o nosso ritmo, o que não fizemos contra o Amazona. Foi uma grande vitória, é comemorar e pensar no próximo jogo", disse ao Premiere.

Com o triunfo, o Alvinegro Praiano retomou a primeira colocação da Série B, com 12 pontos, assim como o Sport, que perdeu para o Ituano e tem menos saldo.