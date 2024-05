Presidente do São Paulo será chefe de delegação da seleção na Copa América

A função do chefe de delegação consiste em acompanhar o dia a dia do Brasil e representar a CBF em eventuais encontros com dirigentes de outras federações. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi a responsável por ocupar o cargo nos primeiros compromissos de Dorival.

Casares e o técnico da seleção recentemente trabalharam juntos no São Paulo. Antes de atender o chamado da CBF, o treinador conquistou o título inédito da Copa do Brasil pelo clube.

A Copa América está marcada para acontecer entre os dias 20 de junho e 14 de julho. O Brasil se encontra no Grupo D, com Colômbia, Costa Rica e Paraguai como rivais na chave.