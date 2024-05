António evita falar sobre Palacios e prevê retorno de dupla ao Corinthians na terça

Com o departamento médico cheio, o Corinthians pode contar com alguns retornos contra o Nacional-PAR, na terça-feira, no Paraguai, pela Sul-Americana.

Atualmente, o Timão tem oito atletas com problemas clínicos: o lateral Diego Palacios, o zagueiro Gustavo Henrique, os meio-campistas Matheus Araújo, Ruan Oliveira e Igor Coronado, e os atacantes Pedro Henrique e Yuri Alberto. Já o volante Maycon, com uma grave lesão no joelho, deve perder o restante da temporada.

De acordo com técnico da equipe, António Oliveira, Yuri Alberto e Gustavo Henrique, já recuperado da dengue, estão mais próximos de voltar aos gramados e podem ser relacionados para o próximo compromisso da equipe.