Ponte tem dificuldade para chegar a Chapecó, e jogo contra a Chapecoense muda para segunda

Neste sábado, a CBF anunciou o adiamento da partida entre Ponte Preta e Chapecoense válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo seria realizado no domingo (19), às 16h (de Brasília), na Arena Condá, e agora será disputado na segunda (20), às 19h.

Por conta do mau tempo no aeroporto de Chapecó (SC), a delegação da Ponte Preta não conseguiu embarcar na manhã deste sábado (18) para a partida com a Chapecoense que seria realizada neste domingo (19).