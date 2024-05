Alex é anunciado como novo técnico do Antalyaspor, da Turquia

O comandante de 46 anos relembrou sua história no país e comemorou o acerto com o Antalyaspor.

"Em 2004 pisei pela primeira vez na Turquia para escrever um pedaço maravilhoso da minha vida esportiva e também na minha vida pessoal. E hoje vinte anos depois, com o acerto com o Antalyaspor, retorno mais uma vez à Turquia, para escrever mais uma página. Desta vez numa outra posição, do lado de fora. Como treinador de futebol", disse Alex, que depois fez uma saudação aos torcedores falando em turco.

Em sua carreira como técnico, Alex comandou a equipe sub-20 do São Paulo, entre 2021 e 2022, e o Avaí, em 2023.

Já como jogador, além de ter atuado no Fenerbahce, o ex-meia também teve passagens pelo Coritiba, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Parma-ITA.