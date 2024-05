Com mudanças no time titular, Santos finaliza preparação para receber o Brusque

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Bigode e Patati.

Os atacantes Julio Furch e Pedrinho seguem de fora. Ambos estão tratando uma pubalgia. O lateral direito Aderlan, se recuperando de uma fratura na mão direita, completa a lista de baixas.

O Santos recebe o Brusque neste domingo, às 11 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B. Os paulistas lideram, com 12 pontos. Os catarinenses estão em 16º, com quatro.

Pela primeira vez o Peixe poderá atuar com o apoio de sua torcida na Segunda Divisão. A diretoria conseguiu uma liberação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter 100% de público no embate. A renda será integralmente revertida as vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.