Cássio é homenageado por organizadas do Corinthians e ganhará busto no Parque São Jorge

Cássio também ganhará um tributo do Corinthians. Assim como outros ídolos históricos do Timão, ele terá um busto no Parque São Jorge, sede do clube. Quem anunciou a homenagem foi o próprio Augusto Melo, que se despediu do arqueiro.

"Um dia triste para o Corinthians. Não tenho nem palavra para descrever. quero agradecer a esse ídolo, esse cara fantástico que aprendi a conviver aqui dentro. Um grande homem , um grande ídolo que aprendi a admirar e torcer, que nos deu tantas alegrias. Obrigado, Cássio. obrigado por esses anos, por esses títulos. Você vai esta eternamente em nossos corações. É um ciclo que se encerra. Que você seja muito feliz, e o Corinthians segue seu caminho. A gente queria mais homenagens, mas o Cássio não gosta muito. Na minha gestão, faremos um busto em homenagem a você que ficará eternizado no Parque São Jorge", disse o dirigente.

Por fim, as mãos de Cássio serão eternizadas na calçada da fama, que também fica localizada no Parque São Jorge e contém os pés de ídolos eternos e grandes personagens da história do Corinthians.

A marca das mãos de Cássio que será eternizada no Parque São Jorge

A trajetória de Cássio no Timão foi marcada por momentos gloriosos que renderam nove títulos e inúmeras histórias brilhantes na carreira do arqueiro. Ele ergueu as taças da Libertadores e Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

O camisa 12 encerra esta passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados. Desta maneira, o ídolo é o segundo atleta que mais vestiu as cores preta e branca do Corinthians nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.