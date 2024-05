Cuiabá fecha com nova fornecedora e divulga uniforme principal para 2024

A nova camisa titular do Dourado mantém o padrão dos últimos modelos, com o amarelo e o verde destacados como principais elementos. A cor amarela predomina em boa parte do manto, enquanto o verde ganha destaque em uma faixa horizontal abaixo do escudo e na parte superior. O emblema da Kappa, como de costume nos uniformes produzidos pela marca, aparece no alto da camisa.

Além do manto titular, o Cuiabá também anunciou o novo uniforme de goleiro, que é inteiramente verde-claro.

Os uniformes foram lançados nesta sexta-feira em evento feito pelo clube, mas ainda não se encontram disponíveis nas lojas oficiais da Kappa e do próprio Cuiabá.

Eles devem ser estreados neste domingo, quando o Cuiabá enfrenta o Palmeiras, na Arena Pantanal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).