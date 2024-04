Oito jogos e dois gols em 2024: Gabigol terá que recuperar tempo perdido no Flamengo

O atacante Gabigol conseguiu o efeito suspensivo e foi liberado nesta terça-feira (30) para voltar a jogar pelo Flamengo. O atleta ficou um mês fora dos gramados por conta de uma suspensão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), com a pena total de dois anos, acusado de fraudar um exame antidoping no fim de 2023. Neste ano, ele participou de apenas oito jogos, marcou dois gols e terá que recuperar o tempo perdido.

Gabriel Barbosa perdeu espaço para o centroavante Pedro, que tem a confiança de Tite e inclusive foi convocado pelo técnico para a Copa do Mundo de 2022. Dos oito jogos feitos pelo camisa 10 em 2024, apenas dois foram como titular. Ao todo, ele tem somente 294 minutos em campo neste ano.

A última partida do atacante foi em 25 de fevereiro, na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Desde a suspensão, no dia 25 de março, Gabigol foi impedido de treinar com o elenco e teve que realizar seus treinamentos fora do CT do clube. Enquanto isso, Pedro segue em fase artilheira e marcou 14 gols em 18 jogos na atual temporada.