Gabigol comemora efeito suspensivo que permite seu retorno aos gramados

Gabigol usou suas redes sociais para comemorar o efeito suspensivo que o permite voltar a jogar pelo Flamengo.

O que aconteceu

O camisa 10 publicou um vídeo de uma animação. O curta é embalado pela música "A cada vento", de Emicida e Rael, mostra Gabigol chegando ao Maracanã em um corredor formado por torcedores.

A defesa de Gabigol foi à Corte Arbitral do Esporte (CAS) com o pedido de efeito suspensivo. No pedido, citaram algumas contradições nos depoimentos de agentes no julgamento do TJD-AD. Além disso, usaram imagens internas do CT do Flamengo no dia do exame, em 8 de abril de 2023.