Gabigol treina hoje no Ninho, e Tite define se o relaciona para jogo do Fla

A punição ao jogador o impedia também de treinar no CT rubro-negro e de acompanhar os jogos do time in loco. A expectativa é a de que o camisa 10 chegue ao Ninho bem antes do horário do treino.

Gabigol realizou treinos à parte em propriedades privadas. Ele teve o acompanhamento de profissionais da preparação física do Flamengo.

O que aconteceu

Gabigol foi condenado pelo TJD-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) a dois anos de suspensão. Agora, após obter o efeito suspensivo, a defesa recorre ao CAS (Corte Arbitral do Esporte).

O atacante foi acusado de tentativa de fraude em exame antidoping no Centro de Treinamento do Flamengo, um dia antes de um jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Ele teria dificultado a realização do exame, desrespeitando os oficiais responsáveis pela coleta da urina e não seguindo os procedimentos adequados.

Segundo a acusação, Gabigol tentou esconder a genitália no momento de urinar na vasilha, o que configura fraude. Apesar disso, o teste deu negativo.