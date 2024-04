Diretor do Corinthians fala sobre permuta por colchões: "Não passou pelo financeiro"

"Teoricamente, quando falamos de escambo, de troca direta de mercadorias, você sempre tem o valor percebido da mercadoria, que é diferente do valor na nota fiscal. Sem entrar no mérito se a decisão foi certa ou errada, quando não se apresenta proposta financeira, não tem fluxo financeiro, não é normal que isso passe pelo fincanceiro. O financeiro até pode ajudar olhando referências de mercado do que aquilo vale, mas você comparar um camarote da Arena com um de outro estádio, um time com de outro... tem muita subjetividade no meio. Então, a resposta é... normal. Vai acontecer. Se foi certo ou errado, não se é esse o mérito, mas fato é que isso não passa pelo financeiro", comentou Rozallah no Parque São Jorge.

O diretor aproveitou para falar sobre os cinco espaços vazios no uniforme da equipe masculina. Neste momento, os únicos patrocínios fixos que o clube tem no fardamento são: VaideBet (máster), EZZE Seguros (barra superior das costas), Postos Ale (peito), Banco BMG (mangas) e UniCesumar (barra frontal do calção).

"Não tenha dúvida que impacta. Tanto quanto você não atinge uma receita esperada ou quando você gasta mais, você tem impacto. Algumas coisas estão mais sob sua gestão do que outras. Quando você fala de receita, posso querer ter todos os espaços ocupados, mas não necessariamente vou chegar a um acordo para isso. Com relação ao previsto no orçamento, ainda está em tempo para a gente ter essas receitas, da forma que posicionamentos no mercado, em termos de precificação. Ainda estamos no prazo", disse o diretor.

Na revisão orçamentária de 2024, está registrado que a diretoria espera embolsar R$ 263,2 milhões com patrocínios. O departamento de marketing se diz otimista para conseguir novos parceiros em breve.